Хулиганы обстреляли из пневмата школу во Владивостоке

Хулиганы обстреляли из пневматического оружия среднюю школу во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую злостную выходку вооруженных пневматическим оружием неизвестных хулиганов зафиксировали полицейские. На этот раз мишенью стала средняя школа в Первомайском районе, которая подверглась обстрелу в ночное время.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», рано утром во время обхода здания учебного заведения охранник заметил повреждения от выстрелов на стеклах в актовом зале. Он сообщил об увиденном директору школы и вызвал полицию.

При осмотре стражи порядка обнаружили стальные шарики, выпущенные по окнам из пневматического оружия. Они оставили на стеклах множественные отверстия и трещины.

Директор школы рассказал полицейским о подобном эпизоде, который произошел за несколько дней до этого. Также в ночное время неизвестные хулиганы уже обстреливали школу, повредив окна в различных кабинетах. Причина их нападения остается неясной.

Стражи порядка все зафиксировали и составили соответствующий протокол о порче государственного имущества. По факту стрельбы по школе из хулиганских побуждений проводится проверка.

Напомним, что жители различных районов Владивостока уже регулярно страдают от неизвестных «снайперов», которые стреляют по их окнам. Горожане за свой счет вынуждены чинить свои пробитые выстрелами стеклопакеты.

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