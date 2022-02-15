Обвинила в изнасиловании любовника: в Приморье разобраться в кипящих страстях полицейским помогла переписка

Жительница Владивостока оклеветала любовника, обвинив его в изнасиловании Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские вывели на чистую воду жительницу Владивостока, обвинившую своего знакомого в изнасиловании. Вся правда вскрылась при просмотре переписки любовников в их смартфонах. Причиной клеветы со стороны горожанки оказался длительный запой.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», сообщение об изнасиловании в одном из домов на проспекте Красного Знамени поступило в полицию от 36-летней горожанки. Она обвинила в преступлении своего знакомого, указав его данные и номер квартиры, где все и произошло.

Стражи порядка вскоре задержали хозяина жилища, который полностью отрицал свою вину. Мужчина в свое оправдание пояснил, что они еще летом стали любовниками и периодически встречаются у него для плотских утех.

Связаться с якобы пострадавшей сразу не удалось, так как она несколько дней подряд употребляла крепкое спиртное. Когда женщина пришла в себя, то отправилась в полицию, где у нее попросили телефон.

Открыв переписку с подозреваемым, оперативники убедились, что у нее любовный характер, так как парочка регулярно договаривалась об интимных встречах. Пойманная на лжи горожанка признала свою вину и сообщила, что «была в запое и ничего не помнит».

Она попросила не проводить проверку по ее жалобе на изнасилование, так как претензий к любовнику у нее уже нет. Но на этом дело не закончилось, потому что сейчас уголовная ответственность грозит уже самой «пострадавшей».

За ложный донос о тяжком преступлении клеветнице грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что недавно другая жительница Приморья также оклеветала знакомого, обвинив его в изнасиловании. Таким образом, дама хотела отомстить мужчине, так как ранее у них произошел конфликт. Женщина не придумала ничего лучше, чем заявить об изнасиловании, в надежде, что его посадят в тюрьму.

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