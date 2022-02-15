Виновником ДТП в центре Владивостока оказался "субарист"

Из-за аварии никто не пострадал. Фото: instagram.com/dps.control__

В понедельник, 14 февраля, в центре Владивостока произошла авария с участием грузовика и кроссовера. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации ведомства, об аварии возле дома на Светланской, 105, сообщили сотрудникам ДПС. На месте происшествия полиция выяснила, что водитель Subaru XV направлялся в центр со стороны Луговой. В этом же направлении двигался и большегруз Freightliner. Владелец кроссовера не уступил дорогу фуре, из-за чего автомобили столкнулись. От сильного удара Subaru развернулся и отлетел к припаркованной на противоположной стороне дороги машине Toyota Crown.

К счастью, никто из водителей не пострадал.

Хозяина Subaru XV привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспорту, у которого есть преимущество в движении. Максимальное наказание, которое ему грозит, штраф в 500 рублей.

ПО ТЕМЕ:

Кровавый день влюбленных: владивостокцы стали свидетелями страшного ДТП

В центре приморской столицы из-за аварии автомобиль разбился всмятку (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.