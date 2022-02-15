Громкое дело о взятках на миллионы раскрыто в Приморье

Инспектору Государственной инспекции труда Приморья грозят крупный штраф и колония Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевой прокурор Приморья утвердил обвинительное заключение по громкому уголовному делу. Фигурантом стал бывший сотрудник федеральной службы - государственный инспектор труда. Он обвиняется в крупных взятках (в том числе путем вымогательства), сумма которых - больше 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как стало известно "КП-Владивосток", с февраля по апрель прошлого года госинспектор в Лесозаводске и Артеме получал взятки за уменьшение размеров штрафов. Крупные нарушения, иными словами, переквалифицировались в менее серьезные. Более того, инспектор не отстранял от работы сотрудников, которые не проходили полное обучение по охране труда. Прокуратуре известно, что часть взяток получена вымогательством. Дела возбуждены по статьям о взятке в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), а также за легализацию "преступных" денег (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). Максимальной санкцией первой статьи может стать лишение свободы вплоть до 12 лет с крупным штрафом.

- Полученные в качестве одной из взяток денежные средства злоумышленник легализовал, обменяв на купюры другого номинала. Общий размер, полученных фигурантом взяток составил 2 млн рублей. Расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и посредника в передаче взятки продолжается, - уточнили в пресс-службе.

Фигуранта ждут во Фрунзенском районном суде Владивостока. Напомним, недавно уголовное дело возбудило на экс-главу ГИБДД Приморья Олега Зубакина. Подробнее - в эксклюзиве "Комсомольской правды - Владивосток".

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