На экс-главного гаишника Приморья и его предполагаемых подельников завели уголовное дело о взятках

Вместе с Олегом Зубакиным по уголовному делу проходят еще два бывших гаишника

Экс-начальник ГИБДД Приморского края Олег Зубакин, а также два бывших высокопоставленных сотрудника краевого МЭО ГИБДД стали фигурантами уголовного дела по получению взяток. Экс-гаишников подозревают в получение денег организованной группой, сообщил "КП-Владивосток" источник в силовых структурах.

Вместе с бывшим главным гаишником края фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в составе организованной группы) стали экс-заместитель начальника МЭО УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, а также специалист, занимавший ранее пост старшего государственного инспектора МЭО УГИБДД по Приморскому краю. Уголовное дело возбуждено 9 февраля 2022 года.

Как ранее сообщала "КП-Владивосток", именно в этот день стало известно о проходящих у Олега Зубакина обысках. По информации источников, сотрудники краевых управлений ФСБ и Следкома работали по разным адресам, имеющим отношение к нему. После обысков экс-полицейского под конвоем и в наручниках увезли в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения. Однако позже стало известно, что после опроса следователи отпустили полковника полиции домой, без предъявления обвинений.

По информации "КП-Владивосток", обыски связаны с громким задержанием в сентябре прошлого года преступной группы во главе с начальником межрайонного экзаменационного отдела Александром Беловым. Ее участников подозревают в организации коррупционной схемы при сдаче приморцами экзаменов для получения водительского удостоверения.

Во время следствия все задержанные дали показания на бывшего начальника краевого ГИБДД.

Две недели назад Олег Зубакин подал в отставку и ушел на пенсию.

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