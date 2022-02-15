Уборка в несколько кликов: владивостокцев уведомили о нововведении из-за снегопада

Снегопад сковал часть дорог дальневосточной столицы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Непогода бушует во Владивостоке: город уже сковали пробки, в нескольких районах они затянулись на часы. Мэрия приглашает горожан к помощи: создан чат-бот, в котором жители могут сообщить о местах, где уборка снега еще не началась.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Информация будет передана дорожным службам, управляющим компаниями и собственникам предприятий. В мэрии уточнили, что уборка ведется еще с минувшего вечера:
- В уборке снега на тротуарах, лестницах, переходах и виадуках задействовано 352 человека. 154 единицы снегоуборочной техники распределены по районам, чтобы оперативно проводить расчистку и обработку реагентами участков, где возможны сложности проезда.
О нарушениях можно сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 2222-333. Об изменении движения и ситуации на дорогах - в материале "КП-Владивосток".
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