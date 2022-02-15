Снег накрыл Владивосток: что сейчас творится на дорогах города

Снег во Владивостоке будет идти до 16 февраля. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утром 15 февраля Владивосток оказался во власти снега – осадки начались накануне, вечером 14 февраля. В утренние часы жители города, решившие ехать на работу, оказались в дорожной ловушке – в среднем обстановка во всей приморской столице оценивается на 5 баллов, согласно Яндекс.Картам, однако отдельные участки дорог (проспект 100-летия Владивостоку и Некрасовский путепровод, Золотой мост и Калинина, Луговая, Котельникова и Снеговая) окрашены в красный и бордовый.

Кстати, спуск на Капитана Шефнера закрыт еще с вечера понедельника.

Из-за плохой видимости ГИБДД приостановила движение по трассе Седанка-Патрокл для крупногабаритных машин, легковой транспорт может ехать.

Также стоит заметить, что движение большегрузов по Владивостоку запрещено.

В городе работают 154 единиц спецтехники – продолжают убирать снег и очищать дороги, также подключили и малую технику для расчистки тротуаров.

Несмотря на это, автолюбителей просят воздержаться от поездок на своем транспорте (в социальных сетях уже говорят, что ехали полчаса 200 метров). Автобусы тяжело двигаются в условиях снегопада, но работают.

– На маршрутах 529 автобусов, семь трамваев и семь троллейбусов, – отметили в мэрии.

Напомним, по сообщениям синоптиков Примгидромета, непогода закончится лишь в среду, 16 февраля.

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