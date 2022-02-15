Из-за пурги во Владивостоке рабочий день рекомендовано сильно сократить

Фото: администрация Владивостока

Из-за непогоды глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал по возможности сократить рабочий день горожанам до 12:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Желательно по максимуму освободить дороги от личного автотранспорта, чтобы снегоуборочной технике ничего не мешало расчищать городские магистрали от снега, - отметил мэр.

Во Владивостоке сильный северный ветер продлится, как минимум, до среды, его порывы будут достигать 24 метров в секунду. Синоптики ожидают до 20 сантиметров снежного покрова.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", владивостокцы могут сообщить в специальный чат-бот об участках города, где не убран снег. Информацию передадут дорожной службе, "управляйке" или собственникам предприятия. О нарушениях в уборке можно сообщить по номеру 2222-333.

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