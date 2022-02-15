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Владивосток15 февраля 2022 2:25

Во Владивостоке снежный циклон посадит школьников на дистанционку 16 февраля

Детские сады продолжат принимать детей, несмотря на погодный апокалипсис
Ольга ГОНЧАРОВА
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Уроки завтра проведут удаленно

Уроки завтра проведут удаленно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Владивостока разрешили детям остаться дома в среду, 16 февраля. Всем школьникам в этот день можно посетить занятия онлайн. Детские сады будут работать как обычно и примут столько детей, сколько понадобится, рассказал в прямом эфире в Инстаграм глава Владивостока Константин Шестаков.

Это решение приняли из-за снежного циклона. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит, не то что ребенка. Напомним, пойдет ли в школу ребенок сегодня, 15 февраля, родители решали самостоятельно. Из-за непогоды пропуск занятий прогулом считаться не будет.

Напомним, Шестаков рекомендовал сократить рабочий день до 12:00, как уже писала "КП-Владивосток". Сообщить о неубранном снеге можно с помощью чат-бота.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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