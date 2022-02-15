Во Владивостоке снежный циклон посадит школьников на дистанционку 16 февраля

Уроки завтра проведут удаленно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Владивостока разрешили детям остаться дома в среду, 16 февраля. Всем школьникам в этот день можно посетить занятия онлайн. Детские сады будут работать как обычно и примут столько детей, сколько понадобится, рассказал в прямом эфире в Инстаграм глава Владивостока Константин Шестаков.

Это решение приняли из-за снежного циклона. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит, не то что ребенка. Напомним, пойдет ли в школу ребенок сегодня, 15 февраля, родители решали самостоятельно. Из-за непогоды пропуск занятий прогулом считаться не будет.

Напомним, Шестаков рекомендовал сократить рабочий день до 12:00, как уже писала "КП-Владивосток". Сообщить о неубранном снеге можно с помощью чат-бота.

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