Из-за снежного циклона на маршруты электричек Приморья выпустят больше вагонов на два дня

Составность увеличат до шести вагонов. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за скованных дорог во Владивостоке и Уссурийске на популярные маршруты электропоездов выпустят больше электричек. Виной тому - снегопад, бушующий в крае. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду, снежный покров достигнет 20 сантиметров.

Об этом сообщили в "Экспресс-Приморье". Составность увеличат до шести вагонов на маршрутах:

- электропоезд 6344, "Надеждинская - Владивосток", отправлением в 07:01 - 16 и 17 февраля.

- электропоезд 7307/7308, "Владивосток - Мыс Чуркин", отправлением в 18:21 - 15 и 16 февраля.

- электропоезд 6315 "Мыс Чуркин - Надеждинская", отправлением в 19:10 - 15 и 16 февраля.

- электропоезд 6364 "Уссурийск - Владивосток", отправлением в 06:42 - 16 и 17 февраля.

- электропоезд 6363 "Владивосток - Уссурийск", отправлением в 18:10 - 15 и 16 февраля.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", завтра, 16 февраля, школы из-за непогоды будут работать удаленно. Детские сады примут детей по расписанию.

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