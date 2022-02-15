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Владивосток15 февраля 2022 6:25

Во Владивостоке 33 дома остались без света по неизвестным причинам

На место прибыли специалисты ВПЭС, обстоятельства уточняются
Руслан НОВИКОВ
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Еще неизвестно, когда устранят аварию

Еще неизвестно, когда устранят аварию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Первомайском районе во Владивостоке несколько десятков домов отключили от электропитания. Причины уточняются, авария может быть связана с непогодой, сообщили "КП-Владивосток" в МУПВ ВПЭС.

Света нет у части домов по Аллилуева, Жигура, Тобольской, а также на Станичной и Карпинского. Устранять неполадки выехала оперативно-выездная бригада. Специалистам предстоит выяснить причину неполадки и провести ремонт. Всего отключено 33 дома.

О времени завершения работ не сообщается. Напомним, во Владивостоке несколько домов остались без водоснабжения.

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