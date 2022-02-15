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Владивосток15 февраля 2022 8:19

Ножи, электрошоки, боеприпасы: что пытались пронести приморцы в здания суда

Судебные приставы края подвели занятные итоги года
Руслан НОВИКОВ
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К счастью, в судах строгий пропускной контроль. Из архива КП

К счастью, в судах строгий пропускной контроль. Из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересной статистикой поделилось управление Федеральной службы судебных приставов по Приморью. За год охрана суда выявила более 7 тысяч запрещенных к проносу предметов: среди них ножи, огнестрельное оружие, газовые баллончики и травматы.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", приморцы пытались протащить в дома закона и справедливости 316 единиц огнестрельного оружия, 155 единиц газового и травматического оружия, 381 колюще-режущий предмет, 33 электрошока и более 3,7 тысячи единиц боеприпасов. Остальное - еще 2,6 тысячи предметов, которыми можно сильно навредить здоровью человека или убить.

Ранее "Комсомолка" писала о владивостокце, который готовил боеприсы для автомата в домашних условиях.

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