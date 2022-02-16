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Владивосток16 февраля 2022 0:17

Во Владивостоке 33-летнее здание обновят до неузнаваемости для международного мероприятия

Реконструкция комплекса "Олимпиец" для проведения игр "Дети Азии" во Владивостоке обойдется в 150 миллионов рублей
Руслан НОВИКОВ
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Спорткомплекс "Олимпиец" во Владивостоке. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Спорткомплекс "Олимпиец" во Владивостоке. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Владивосток готовится принять VII международные спортивные игры "Дети Азии". Для этого в спорткомплексе "Олимпиец" (один из участков, где проведут игры), заменят крышу, кардинально обновят игровой зал и раздевалки, систему освещения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Центральный вход "Олимпийца" реконструировали в 2020 году, сейчас специалисты обновляют перила и устанавливают противоскользящие гранитные ступени. Работы по внутренней отделке и обновлению игрового зала пройдут во втором этапе в марте.

Спорткомплекс был построен в 1988 году для подготовки сборной СССР к Олимпийским играм в Сеуле. "Комсомольская правда - Владивосток" уже писала, что реконструируют и другие объекты для игр. Например, в спортивном корпусе S ДВФУ появятся трибуны на две тысячи зрителей.

Завершить работы министр спорта и физкультуры Приморья Жан Кузнецов поручил до 1 июня. Это значит, к лету должны быть обновлены главные краевые спортивные объекты - "Фетисов Арена", стадион "Динамо", "Олимпиец" и другие.

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