«Занимаемся несвойственными нам делами». Уникальная приморская команда спасла жизнь животному

Спасители Снежка планируют забрать его себе после выписки из клиники. Фото: instagram.com/veles_katerina_ribalova

В Артеме люди из поискового объединения «АвиаПоиск», как они отметили у себя в социальных сетях, занялись несвойственным им делом – обратились за помощью к зоозащитникам. Дело в том, что эти ребята, это единственная команда поисковиков в Приморском крае, которая занимается розыском мест падений самолетов по всей территории Дальнего Востока. И животные далеко не их профиль. Но волонтеры не смогли пройти мимо годовалого пса, который лежал в луже крови. Беднягу сбила машина, а водитель скрылся с места ДТП, оставив его погибать на дороге.

Хвостатого отвезли в ветеринарную клинику, врачи предупредили, что ему нужна операция, так как у него сломана лапа. Ребята рассказали об этом в социальных сетях и попросили помощи у зоозащитников. Отозвалась Екатерина Велес, она взяла четвероногого под опеку и помогла собрать нужную сумму на операцию (16 тысяч рублей), придав ситуацию огласке.

- Лечение Снежка полностью оплачено. Он сейчас в клинике, ему предстоит длительный реабилитационный период. Того, кто его сбил, никто не ищет. Вообще, хозяин собаки должен нести ответственность за то, что она бегает по улице и кидается под колеса, - рассказала девушка.

По словам любительницы животных, из ветклиники пса заберут ребята, которые его нашли и просили ему помочь. В своих социальных сетях Екатерина делится видео, когда она приходит навещать Снежка. Видно, что он идет на поправку и несмотря на то, что случилось, тянется к людям.

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