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Владивосток16 февраля 2022 6:59

Придется заново учиться летать: подстреленного канюка спасли в Приморье

Мужчина нашел пташку на обочине дороги
Ольга ГОНЧАРОВА
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Птице провели операцию. Фото: zoopark_vl

Птице провели операцию. Фото: zoopark_vl

В зоопарке на Садгороде во Владивостоке на днях прооперировали раненую птичку - канюка. Теперь его ожидает сложная реабилитация. Пташку по счастливой случайности обнаружил неравнодушный мужчина на обочине дороги возле Большого Камня. Об этом сотрудники рассказали в аккаунте зоопарка.

У хищника оказалось перебито правое крыло, рана была открытая, ее края обожжены. По характеру травмы специалисты определили, что, вероятнее всего, в канюка стреляли.

Благодаря содействию ветеринара Ильи Медведева, пациенту был проведен интромидулярный остеосинтез. Другими словами, осколки костей были зафиксированы с помощью металлических спиц. Специалисты не спешат делать предварительные прогнозы. Сейчас птица находится на реабилитации в зоопарке «Садгород». Когда переломы заживут, животному придется заново учиться летать.

Фото: zoopark_vl

Фото: zoopark_vl

В соцсети жители края очень возмущены бессердечностью человека, который покушался на канюка. Приморцы благодарят всех, кто участвовал в спасении птицы, а также желают ей здоровья.

Это уже не первый канюк, которого спасли в зоопарке. Также специалисты заботятся и о других пернатых. Ранее «КП-Владивосток" уже писала о сове, которую оперировал Медведев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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