День жестянщика. После страшного ДТП во Владивостоке большегрузом "почистили" дорогу

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Сотрудники ГИБДД Владивостока привлекли к административной ответственности водителя большегруза, который рухнул на дорогу после того, как налетел на леера. О ДТП, произошедшем на Олега Кошевого, 16, "Комсомольская правда - Владивосток" уже писала. В краевом управлении МВД прокомментировали ситуацию:

- Сотрудниками полиции установлено, что 39-летний водитель грузового фургона Hyundai, двигаясь со стороны Окатовой в направлении Змеинки, не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение. Из-за сильного удара автомобиль перевернулся на правый бок.

К счастью, как уточнили сотрудники ГИБДД, водитель не пострадал. На него возбудили дело по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений. Максимальный штраф - до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч для юридических.

Большегруз уже убран с проезжей части - вот только его эвакуация удивила и позабавила жителей. Дело в том, что фуру не поставили на колеса, а тянули, пока она лежала на боку. Видеозапись утекла в сеть.

- Обгоняя иномарку, везу девушку-бунтарку. Чистят дорогу после снегопада, - написал автор ролика.

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