Коронавирус вновь внесет коррективы в работу школ дальневосточной столицы

Обучение средних классов будет проходить дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 февраля ученики 5-8 классов во Владивостоке получают знания удаленно, онлайн-обучение продлят до 27 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Почти 30 тысяч учеников хотят защитить от распространения коронавируса. Старшеклассников решили оставить "в оффлайне" - им нужно продолжать работу над индивидуальными проектами, а также готовиться к экзаменам очно с преподавателями. По стандартному графику продолжат ходить в школу ученики с 1 по 4 классы. Для них организовано бесплатное питание.

В пресс-службе напомнили, что по вопросам дистанционного образования можно обратиться в городское управление. Заявку можно оставить тут.

"Комсомолка" писала, что за минувшие сутки в крае почти 1550 человек заразились коронавирусом. Темп ежедневной заболеваемости только растет.

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