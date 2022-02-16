Парень на Subaru помог карете скорой помощи преодолеть скользкий подъем

Фото: instagram.com/dps_vl/
Непогода во Владивостоке осложнила движение автомобилей по улицам дальневосточной столицы. В снежном плену оказалась машина скорой помощи. Габаритный транспорт не смог преодолеть скользкий подъем, и тогда на помощь пришел парень на Subaru.
Пост-благодарность появился на одной из местных популярных автомобильных страниц в «Инстаграм».
- Огромное человеческое спасибо от бригады скорой помощи молодому человеку на Subaru, не проехал мимо , на буксире помог подняться санитарному автомобилю в гололёд на подъем. Крепкого ему здоровья!!!
К публикации прикреплено фото – кроссовер тащит на буксире карету скорой помощи.
В комментариях местные жители тоже выразили свою благодарность отзывчивому мужчине, но некоторые все же добавили в бочку меда свою ложку дегтя.
- «Субаристы» же спать не смогут, если в снег не продемонстрируют явное превосходство своих тачек, - съязвил приморец.
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