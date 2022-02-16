Полиция устанавливает обстоятельства столкновения лесовоза и локомотива в Приморье

Фото: министерство ГО ЧС Приморья.
Грубое нарушение правил дорожного движения едва не привело к серьезной трагедии. В районе села Варфоломеевка произошло столкновение лесовоза и локомотива. Об этом ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток». По факту ДТП составлены административные материалы.
Авария, к слову, произошла в светлое время суток, однако погода была пасмурной, и шел снег. Водитель авто марки Mercedes Benz Actros – грузовик с прицепом, мужчина 1963 года рождения, двигался со стороны села Чугуевка в направлении города Спасск-Дальний. На 73 километре автодороги Спасск-Варфоломеевка, где и произошло столкновение, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд.
Тепловозом в составе грузового поезда, двигавшегося по маршруту «Сибирцево - Арсеньев», управлял мужчина 1992 года рождения.
В пресс-службе ДВЖД «Комсомольской правде – Владивосток» пояснили, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист не раз сигналил, пока лесовоз пытался пересечь железнодорожный переезд.
По факту ДТП составлены административные материалы, предусмотренные ст.12.33, 12.20, ч. 2 ст. 12.10, ч.1 ст.11.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Специалисты проводят проверку, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены причины и условия, приведшие к возникновению аварийно опасной ситуации.
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