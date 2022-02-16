Во Владивостоке дрифт в центре города закончился поваленным столбами

Фото: соцсети.

Курьезное ДТП произошло в дальневосточной столице. Автолюбитель на легковушке решил показать мастерство экстремального вождения, однако все это закончилось аварией. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в районе улицы Семеновская. Мужчина за рулем авто марки Toyota Exiv выезжал с перекрестка в сторону ТЦ «Clover House». В какой момент в его голове созрела гениальная мысль «дать угла» - неизвестно.

Автомобиль из-за скользкой трассы моментально зашел в неуправляемый занос. Через доли секунды водитель легковушки буквально потерял управление, машина завертелась по всей дороге как юла, а в конце и вовсе врезалась в металлические декоративные столбики, стоявшие вдоль дороги. Их, к слову, не так давно пообещали убрать с дорог города, так как они свое уже «отжили».

По предварительной информации, никто, кроме автомобиля, не пострадал. Примечательно, что в самом начале своего безумного дрифта парень сообщает о том, что хочет сменить авто. К сожалению, из-за высокой концентрации ненормативной лексики оригинальную аудиодорожку пришлось заменить на более подходящий саундтрек. Видео, кстати, снято от первого лица - видеорегистратором, находившимся в авто на момент аварии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.