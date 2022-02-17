В Приморье завершены поиски 16-летней девушки Севиль

Фото: ПримПоиск

В Приморье завершены поиски 16-летней Севиль Гасановой. В Артеме она ушла из дома на Кирова, родственники и друзья забили тревогу, как уже писала "КП-Владивосток". Спустя двое суток ее удалось найти, сообщили волонтеры "ПримПоиска".

Как правило, организация не раскрывает детали того, где пропадал человек. Однако точно известно, что Севиль жива и здорова. В комментариях приморцы благодарят организацию и всех причастных к поискам.

Нашлись и те, кто решил подтрунить над историей: часть пользователей решили, что девушка просто "загулялась":

- Раз пишете "найдена", добавьте еще "наказана".

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