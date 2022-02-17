Приморский производитель продавал мясо, приправленное кишечной палочкой

На производстве нашли нарушения. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории Россельхознадзора снова нашли кишечную палочку в продуктах местного производства. На этот раз тщательному осмотру подверглась партия свинины. Владелец мяса обратился в лабораторию, где специалисты провели исследования и подтвердили, что в продукции есть бактерии кишечной палочки (БГКП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению работников лаборатории, опасная бактерия появилась из-за нарушений технологий изготовления. Также на производстве мясо могли неправильно хранить, или работники плохо обрабатывали оборудование.

Специалисты сразу довели информацию до владельца партии. Напомним, что буквально на днях «КП-Владивосток» писала о той же заразе, обнаруженной в морском гребешке приморского производителя.

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