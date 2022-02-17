Абьюзер в Приморье избивал и резал бывшую, лицо женщины он облил кислотой

Девушка пережила несколько эпизодов насилия. Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ужасающая история развернулась в приморском Арсеньеве. Мужчина, не сумев отпустить с миром бывшую сожительницу, не раз избивал ее и покусился на убийство. Расследование завершено, детали дела рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности - в материале "КП-Владивосток".

В мае 2020 фигурант жил с возлюбленной. Именно тогда он впервые нанес ей множество ударов и даже порезал горло. Пара рассталась, но уже в августе 2020 года мужчина вновь проявил зверскую натуру. Он подкараулил экс-сожительницу возле дома и вылил в лицо раствор серной кислоты.

Суд признал его виновным по нескольким статьям, по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 105 (покушения на преступление и убийство), по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни). За это он проведет 12 лет в колонии строгого режима.

"Комсомолка" писала об ужасном аналогичном преступлении в 2020 году - тогда из-за пачки сигарет женщина два дня мучила знакомую, несколько раз облив кислотой ее лицо.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.