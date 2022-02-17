Водитель автобуса "помочился" на остановке во Владивостоке - приморцы его поддержали

Инцидент сняли на видео в районе бухты Тихой. Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

Во Владивостоке бдительные очевидцы заметили водителя автобуса, принадлежащего МПВ "ВПОПАТ №1", за стыдным занятием. Автор публикации утверждает, что сотрудник справил нужду на остановке города. Стоит отметить, по кадрам нельзя утверждать это с полной уверенностью, но в доказательства привели видео.

Фото быстро облетели социальные сети. Приморцы начали бурный спор в комментариях под публикацией - но большинство поддержали водителя. Многие жители написали, что автору не стоило снимать интимный процесс:

- Обязанность мэрии - обеспечить туалеты!;

- Ну а что ему, терпеть?;

- Лучше бы за собой приглядывали! - пишут приморцы.

Конечно, нашлись и жители, которые восприняли кадры негативно - но и они отметили, что жалобу стоит отправлять компании, а не публиковать в сети. Сотрудники мэрии отреагировали на видео незамедлительно, пообещав проверку:

- По данному факту будет проведена проверка. На данной остановке у водителей общественного транспорта есть место для туалета в здании кинотеатра "Галактика". Благодарим за сообщение.

Напомним, директор фирмы "ВПОПАТ №1" сегодня, 17 февраля, оказался фигурантом уголовного дела. Ему вменяют коррупцию, подробности - в материале КП.

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