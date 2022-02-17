Слуга народа, пытавшийся купить голос за миллион рублей, может отправиться в тюрьму на 12 лет

Копию обвинительного заключения вручат фигуранту Фото: Анастасия Осипова

Перед приморским судом предстанет депутат Славянки Михаил Юдин, обвиняемый в даче взятки своей коллеге Ольге Уваевой. Предварительное расследование закончено. Прокуратура Хасанского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), поэтому преступник скоро предстанет перед судом. За такое преступление мужчина может 12 лет провести за решеткой, а также заплатить внушительный штраф, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писала ранее «КП-Владивосток», народная избранница сама обратилась в ФСБ и сообщила все подробности преступного предложения. Выяснилось, что депутат очень хотел получить должность председателя муниципального комитета для продвижения своих интересов. За голос коллеги мужчина планировал заплатить 1 миллион рублей. Он не учел одного – Уваева оказалась принципиально честным человеком.

ФСБшники задержали преступника с поличным в момент передачи 300 тысяч рублей и заключили его под стражу. Взяткодателю заблокировали больше 100 тысяч рублей на счетах. Несколько месяцев он провел под арестом, в скором времени состоится суд.

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