Депутата Мункома Славянки, подозреваемого в крупной взятке, заключили под стражу

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В Приморье местного депутата Славянки Михаила Юдина недавно задержали с поличным. Член Муниципального комитета подозревается в даче взятки другой народной избраннице Ольге Уваевой – за то, чтобы та поддержала его на выборах в председатели комитета. Давили на самое больное: женщине предложили полмиллиона на лечение больного ребенка. Передачу денег пресекла ФСБ. В субботу, 16 октября, подозреваемого заключили под стражу до 13 декабря 2021 года.

- По версии следствия, 29 сентября 2021 года обвиняемый, являющийся депутатом Муниципального комитета Славянского городского поселения, находясь в автомобиле, припаркованном в районе улицы Лазурной в пгт. Славянка, передал представителю власти – другому депутату того же поселения часть взятки в виде денег в сумме 300 000 рублей… Передача денежных средств происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, Юдин хотел занять пост председателя комитета, чтобы и дальше лоббировать печально известную идею создания угольного терминала в Славянке.

О взятке Уваева сама сообщила в соцсетях. Она рассказала, что не позволит подкупить себя, ведь так предаст тех, кто ее выбрал.

Подробнее – в материале КП.

Приговор Юдину озвучат уже на скамье подсудимых. Ответственность политику грозит по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ. Предположительно, депутата ожидает солидный денежный штраф или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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