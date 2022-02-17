Глава Приморья озвучил примерные даты, когда Владивосток свяжут мостами с островными территориями

Фото: правительство Приморского края.

Довольно обсуждаемая тема для жителей Владивостока - постройка ВКАДа. В прямом эфире Олег Кожемяко рассказал, что готовящийся мастер-план уже обсудили. Первую композицию покажут уже в марте, а в сентябре представят президенту во время форума.

Мастер-план состоит из нескольких этапов развития: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Первый должен быть осуществлен в масштабах 2024-2028 годов. Мост свяжет острова Русский и Елену.

- Второй этап ВКАДа находится в степени подготовки технического задания, ищем подрядчика. Мы надеемся, что это будет грант правительства Российской федерации, далее средства инвестора. Край пока, кроме того, что уже вложил в обоснование сметной стоимости, не планирует вкладывать туда своих средств. У нас хватает проблем и вопросов по региональным и муниципальным дорогам, и тем мостам, что у нас есть, - рассказал Олег Кожемяко.

По словам главы края, какая-то небольшая часть этого проекта должна быть окупаема, но это не скажется на социальных категориях. Например на автобусных маршрутах. Государство будет компенсировать эти проезды по новым направлениям.

Также поступило предложение в рамках 2032 года возвести мост на остров Попова, и оно будет включено в план. Но это, отметил глава края, уже отдаленные перспективы, которые нужно рассматривать после реализации нынешних проектов.

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