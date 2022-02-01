ВКАД, связывающая Владивосток с островами Елены и Русским, обойдется в 84 миллиарда рублей

Платная дорога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инвестор из Китая China Railway Construction Corporation (CRCC), соглашение с которым было подписано еще на полях шестого ВЭФ во Владивостоке осенью, огласил стоимость проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Она обойдется в 84 миллиарда рублей - речь и о частных, и о государственных вложениях, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

"Комсомольская правда - Владивосток" накануне подробно писала о визите полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Приморский край. Одной из тем обсуждения стала как раз таки ВКАД - полпред поручил предоставить финансовую модель вчера, 31 января.

В пресс-службе рассказали, что первый этап проекта должен связать остров Русский, остров Елены и Казанскую улицу. ВКАД должна разгрузить дороги дальенвосточной столицы, перенаправить автопотоки трафика из центра в район Эгершельда, Русского острова, дефризовскую трассу.

- Первый этап создания ВКАД предполагает строительство четырехполосной магистральной улицы протяженностью 10 километров с расчетной скоростью движения 80 километров в час от улицы Казанская с созданием мостовых переходов на острова Елены и Русский, - уточнил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Напомним, проезд будет платным - датчики будут фиксировать проезжающих по системе free flow, деньги спишут автоматически. Проект подсмотрели у ЦКАД в Москве, разработка продлится до конца года, а строительство китайский подрядчик начнет в 2023. Планируется, что большая стройка даст больше 1000 рабочих мест.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.