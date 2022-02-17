Олег Кожемяко рассказал, когда в многоквартирных домах в Приморье будет газ

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В прямом эфире телепередачи «Прямой разговор» с главой Приморского края Олегом Кожемяко прозвучал вопрос от жителей Октябрьского района. Приморцы поинтересовались, когда в многоквартирные домах села Покровка и поселка Липовцы будет проведен газ.

Чтобы ответить на этот вопрос, Олег Кожемяко созвонился с главой района. Александр Камленок ответил, что актуальным вопрос стал с тех пор, как выросли цены на энергоносители. ОАО «Приморский газ», по его словам, поставщик энергоресурса, закупить его по новой цене не смог.

- Правительство Приморья и администрация округа находились в постоянных переговорах, искали пути решения и вот буквально недавно, наконец-то, из всех возможных путей один путь был выбран совместно с руководством АОА «Приморский газ». С большей доли вероятности наверно в марте появится газ, - отметил Александр Камленок.

Глава Приморья, в свою очередь, заявил, что непременно подключит к решению вопроса министра газоснабжения Андрея Леонтьева.

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