Снова рост: приморцев расстроили обновленные данные по коронавирусу

Привито больше миллиона жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье не уменьшается темп ежедневной заболеваемости коронавирусом. Заразились за минувшие сутки еще 1 582 человека, всего 135 470 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели 1 411 человека, за весь период пандемии в крае - 106 757 жителей. К сожалению, еще трое приморцев скончались, всего умерли 1 781 человек.

Напомним, 1 миллион 1 740 жителей привиты как минимум первым компонентом. Продолжается массовая кампания по вакцинации. Накануне "КП-Владивосток" писала, что коллективный иммунитет в крае - 65%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.