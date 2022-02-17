Губернатор Кожемяко: коллективный иммутет в Приморье достиг 65%

По словам губернатора, число амбулаторных больных составило 17 717. Фото: пресс-служба правительства Приморья

В среду, 16 февраля, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Олег Кожемяко рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о том, как обстоят дела с COVID-19 в Приморье. По словам губернатора, коллективный иммунитет в крае достиг 65%.

На заседании Михаил Мишустин заявил, что правительство России следит за ситуацией в здравоохранении регионов. Минздраву РФ и главам субъектов он поручил уделить особое внимание медобслуживанию детей.

Олег Кожемяко рассказал премьер-министру, что здравоохранение Приморья заранее подготовилось к новой «волне» болезни, поэтому в крае развернули 2 908 коек, организовали 14 амбулаторных инфекционных центров, в том числе и для детей. В 23 лабораториях проводят ПЦР-исследования.

- С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 132 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в стационарах находятся 2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом, число амбулаторных больных – 17 717.

Губернатор отметил, что, по данным на 16 февраля, в край доставили 1 200 380 комплектов вакцин от коронавируса. Привиты 811 тысяч приморцев, то есть 64,7% от общего плана. Ревакцинировались 141 859 человек. В регионе работают 179 стационарных и 72 мобильных прививочных пункта, а во всех населенных пунктах организованы выездные бригады.

Также организована дистанционная помощь для людей с признаками ОРВИ. Достаточно позвонить по номеру «122».

Напомним, что по статистике на 17 февраля, коронавирусом заразились 1 552 человека. Побороть болезнь смогли 884 жителя, но есть и печальные новости – COVID-19 унес жизни двух приморцев.

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