Власти озвучили планы по объекту, который увеличит грузопоток Владивостока в 10 раз

Терминал создаст 225 рабочих мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 2025 года новый резидент Свободного порта Владивосток планирует построить огромный морской контейнерный терминал. Его мощность составит 475 тысяч TEU [аналог 20-футового контейнера, единица измерения в логистике], сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Работами займется Владивостокский морской порт "Первомайский". Терминал появится в южной части бухты Золотой Рог - логистическая развязка позволит переваливать внешнеэкономические контейнерные грузы, импортную продукцию, отправлять ускоренные контейнерные поезда в Сибирь, Урал и другие части России.

Инвестиции проекта превышают 3,1 миллиарда рублей. Такое предприятие создаст 225 рабочих мест, подчеркнули в пресс-службе. Иван Туриченко, гендиректор Петропавловск-Камчатского судоремонтного завода, заверил, что появление такого терминала поможет цифровизации внутрипортовых процессов:

- Площадь порта увеличат за счет создания искусственного земельного участка, будут созданы новые гидротехнические сооружения - причалы, закуплены новые краны и другое портовое оборудование. Грузооборот порта увеличится практически в 10 раз.

Таким образом терминал расширит нынешнюю структуру порта.

Напомним, СПВ - режим упрощенного налогообложения. В 22 муниципальных образования регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье, пользуются преференциями: особыми режимами таможенного, налогового и управленческого регулирования. Общий объем инвестиций в СПВ - уже 1,2 триллиона рублей. К слову, "КП-Владивосток" писала, что в начале в 10 раз снизился порог вложения, чтобы стать резидентом: с 5 миллионов до 500 тысяч рублей.

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