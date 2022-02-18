Изъяли 11 "золотых" карточек: появились кадры задержания крупного чиновника Владивостока

Фото: принтскрин видео, пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке накануне, 17 февраля, задержали 41-летнего Руслана Самигуллина, директора перевозчика "ВПОПАТ №1". Кадрами оперативной съемки работы полиции поделились в пресс-службе краевого УМВД.

Как писала "Комсомольская правда - Владивосток", прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. Самигуллину вменяют статью 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в крупном размере. Следователи считают, что фигурант незаконно отдал в аренду гаражные боксы, принадлежащие муниципалитету. Подробнее - в материале КП.

В пресс-службе уточнили, в ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемого изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны, а также банковские карты. Стоит заметить, последних у фигуранта немало.

Напомним, ранее проверку МПВ "ВПОПАТ №1" организовала мэрия города. Данные передали в следственный комитет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.