Кофейный чемпионат рамках KOFEVOSTOK-2022 пройдет уже в эти выходные во Владивостоке

Кофейные соревнования пройдут в торговом комплексе «Центральный». Фото: kafema.ru

Ароматные выходные ждут жителей и гостей Владивостока. Уже 19 и 20 февраля в приморской столице начнется зимняя программа пятого фестиваля KOFEVOSTOK-2022, во время которой пройдут главные кофейные события региона: дальневосточный отборочный чемпионат бариста и чемпионат по кап-тестингу. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что сам фестиваль проходит с 18 по 22 число.

Насладиться кофейными соревнованиями можно в торговом комплексе «Центральный», который находится на Светланской, 29, напротив центральной площади. С 10:00 до 19:00 там работают маркет, зоны дегустаций и мастер-классов, интерактивные зоны. Вход свободный.

И прежде чем познакомить наших читателей и поклонников кофе с программой фестиваля, мы предлагаем послушать радио эфир, к нам в гости приходила Каталина Веленцеи, организатор фестиваля KOFEVOSTOK и региональный директор Kafema:

19 февраля

ЗОНА ЧЕМПИОНАТА

11:00 – 11:30 – торжественное открытие пятого фестиваля кофейной культуры;

12:00 – 14:00 – чемпионат бариста (участники 1-4);

14:00 – 15:00 – тренинг «Технический лист судьи чемпионата как отражение ежедневной работы бариста». Олеся Баклушина, технический судья национальных чемпионатов бариста;

15:00 – 16:00 – Мастер-класс «Авторские напитки в джезве». Сергей Блинников, чемпион мира по завариванию кофе в джезве World Cezve/Ibrik Championship 2019;

16:00 – 18:30 – чемпионат бариста (участники 5-9).

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И ДЕГУСТАЦИЙ

11:00 – 12:00 – каппинг кофе от компании Импортеры кофе КЛД;

12:00 – 13:00 – лекция «Чай как напиток, искусство и практика». Катя Михайлова, бренд-менеджер чайного бренда Teejur;

13:00 – 14:00 – каппинг кофе от компании Greencof;

14:00 – 15:00 – каппинг-тренинг от компании Kafema «Постковидная тренировка рецепторов». Каталина Веленцеи, организатор фестиваля KOFEVOSTOK и региональный директор Kafema;

15:00 – 16:00 – лекция «Кофейный бизнес и создание творческих коллективов». Владимир Ткалич, руководитель компании Kafema;

16:00 – 17:00 – лекция «Колесо вкуса: прошлое и будущее легендарного дегустационного инструмента». Евгений Щукин, тренер-бариста Kafema, судья чемпионатов бариста и Q-грейдер;

17:00 – 18:00 – лекция «Восприятие вкуса и аромата». Анастасия Нелюбова, тренер-бариста Kafema, судья чемпионатов бариста и Q-грейдер;

18:00 – 19:00 – лекция «Как формируется цена на зеленый кофе?». Даниил Панов, Olam Specialty Coffee.

Кадр с предыдущего фестиваля Кафемы. Фото: kafema.ru

20 февраля

ЗОНА ЧЕМПИОНАТА

11:00 – 12:00 – лекция «Современная эффективная кофейня. Изменения последних лет и будущее развития кофеен». Александр Цыбаев, судья международных и национальных чемпионатов бариста World Barista Championship;

12:00 – 14:00 – интерактивный джезва-бар с чемпионом мира по завариванию кофе в джезве Сергеем Блинниковым;

14:00 – 17:00 – Green Milk Latte Art Battle (подробнее о чемпионате);

17:30 – 18:30 – лекция «Specialty coffee в джезве». Сергей Блинников, чемпион мира по завариванию кофе в джезве World Cezve/Ibrik Championship 2019;

18:30 – 19:00 – церемония награждения.

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И ДЕГУСТАЦИЙ

11:00 – 12:00 – лекция «Семь видов чая: отличия сырья, производства, заваривания». Катя Михайлова, бренд-менеджер чайного бренда Teejur;

12:00 – 16:30 – чемпионат по кап-тестингу;

16:30 – 17:30 – презентация прототипа и лекция «О разработке и создании кофе-машин и ростеров». Владимир Ткалич, руководитель компании Kafema$

17:30 – 18:30 – каппинг кислот. Олеся Баклушина, технический судья национальных чемпионатов бариста.

Всем ароматного кофе!

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