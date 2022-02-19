Темпы не снижаются: в Приморье продолжает стремительно расти число больных и умерших от коронавируса

Опасное заболевание продолжает распространяться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая коронавирусная инфекция не утихает в Приморье. По данным краевого оперштаба по борьбе с опасным заболеванием, только за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 1591 пациента. Всего е с начала пандемии в крае заболели – 137 061.

Неутешительной остается и статистика по смертности от коронавируса, справится с заболеванием за последние 24 часа не смогли еще два пациента, число умерших за все время приморцев достигло 1783.

Из позитивных новостей можно отметить, что отрицательный тест на коронавирус получили 1507 ранее заболевших жителей края. Всего же вылечиться смогли 108 264.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», коллективный иммунитет в крае пока меньше 70%. Всего привито 1003 290 человек.

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