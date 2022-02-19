Таксиста на Lexus и его "спарринг-партнера" ищет полиция Владивостока

Мужчины решили выяснить отношения на кулаках. Фото: принтскрин видео.

Полиция Владивостока ищет участников дорожного инцидента, который, по словам пользователей соцсети, произошел в районе Зари. Специалисты изучают видеозапись с дракой, размещенную в интернете.

Напомним, внимание очевидцев привлекли мужчины, дерущиеся на обочине. Еще больше многих удивил тот факт, что в рукопашный бой вступил таксист, который ездит на Lexus. Извозчика в шутку нарекли олигархом.

Разгоряченные водители бросили машины прямо на проезжей части, значительно усложнив трафик. Кстати, за это им грозит наказание.

– В настоящее время полицейские устанавливают личности участников инцидента. Также сотрудники ГИБДД приобщили к материалам административного расследования видеозапись, зафиксировавшую нарушения правил остановки транспортных средств участниками инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе городского УМВД.

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