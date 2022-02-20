Число излечившихся от Covid-19 в Приморье превысило количество заразившихся за сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Три человека скончались от коронавируса за минувшие сутки, 20 февраля, в Приморье. Такие данные приводит правительство края.

Так, опасным вирусом заразились еще 1 573 местных жителя. Примечательно и то, что излечиться от Covid- 19 удалось 1 639 пациентам. Всего за время властвования пандемии побороть недуг удалось 109 903 приморцам.

Есть и печальная статистика – за сутки вирус унес жизни трех местных жителей, за все время – 1 786.

Прививку получили уже более миллиона человек.

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