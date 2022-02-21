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Владивосток21 февраля 2022 0:32

На мне Gucci, Prada, Lui: таможенники показали самые популярные подделки с постов Приморья

За контрафакт и нарушения таможня Владивостока выписала штрафов на 347 миллионов рублей
Ростислав САХАЛИНОВ
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Поддельную одежду чаще всего выявляют на постах таможни. Из архива КП

Поддельную одежду чаще всего выявляют на постах таможни. Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дополнительно в казну государства благодаря таможне Владивостока пойдет еще 347 миллионов рублей. Это таможенные платежи, пени и штрафы, которые начислили дополнительно после проверок в 2021 году, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Выявлено больше 2 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки: 95 бутылок контрафактного алкоголя, 160 единиц незаконно перемещенной электротехники. Больше всего перевозят "паленую" одежду популярных брендов. Самые частые находки таможенников: подделки от «Louis Vuitton», «Prada», «Dior», «Chanel», «GUCCI», «Naik».

Всего за год провели 82 проверки, возбуждено 242 административных дела и 2 - уголовных. Взыскано уже 272 миллиона рублей. К слову, в 2022 году таможней проведено уже 15 проверок - по ним взыскали еще 160 миллионов платежей, пеней и штрафов.

Ранее "Комсомольская правда - Владивосток" писала о контрабанде на 30 миллионов рублей - перевезти хотели российскую древесину в Китай.

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