Архитекторы хотят полностью преобразить центральную часть Владивостока

Для реализации всех проектов создана команда из архитекторов, чиновников, представителей Минвостокразвития и ВЭБ.РФ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке ведется разработка мастер-плана центральной части Владивостока. Пока что конкретики мало, однако задачи поставлены серьезные. Планируется, что обновление снизит уровень автомобилизации, улучшит благоустройство, сохранит историческую застройку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа позволит утвердить "бренд города". Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что хочет уделить особое внимание площади у ж/д вокзала Владивостока:

- Сейчас там находится транспортный узел, внешний вид которого необходимо улучшить, а также сделать его комфортным как для жителей города, так и для туристов.

Разработкой занимается КБ "Стрелка", на обсуждениях также присутствовали замминистра строительства Александр Котляров, представители мэрии, главный архитектор ООО "Конкрит Джангл" Екатерина Чулкова, начальник управления туризма и городской среды Наталья Руденко.

"Комсомолка" уже писала, что идет разработка мастер-плана комплексного обновления приморской столицы. Проект "Большого Владивостока", разработанный до 2036 года, представят на ВЭФ в 2022 году.

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