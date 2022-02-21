Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 февраля 2022 1:23

Завершены поиски 13-летнего Миши в Приморье

Родители благодарят всех за репосты и помощь
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В приморском Артеме найден 13-летний подросток Михаил. "Комсомольская правда - Владивосток" писала о его пропаже 18 февраля, школьник ушел из дома, и родители его не видели пару дней.

В организации "ПримПоиск" сообщили, что мальчик найден. Как правило, организация не раскрывает подробности того, где находится пропавший - так произошло и в этот раз. Как уже писала "Комсомолка", это уже вторая пропажа школьника: в прошлый раз его нашли в компьютерном клубе.

В комментариях под публикацией приморцы радуются, родители благодарят всех за репосты, участие и помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.