Завершены поиски 13-летнего Миши в Приморье

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В приморском Артеме найден 13-летний подросток Михаил. "Комсомольская правда - Владивосток" писала о его пропаже 18 февраля, школьник ушел из дома, и родители его не видели пару дней.

В организации "ПримПоиск" сообщили, что мальчик найден. Как правило, организация не раскрывает подробности того, где находится пропавший - так произошло и в этот раз. Как уже писала "Комсомолка", это уже вторая пропажа школьника: в прошлый раз его нашли в компьютерном клубе.

В комментариях под публикацией приморцы радуются, родители благодарят всех за репосты, участие и помощь.

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