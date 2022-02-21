Во Владивостоке назвали адреса, с которых начнется замена сетей ливневой канализации

На время ремонта возможны ограничения движения, о которых расскажут позже. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В дальневосточной столице найден подрядчик, который займется масштабным ремонтом сетей ливневой канализации. Названы адреса, по которым работы пройдут в первую очередь:

- В числе первых адресов, где будут отремонтированы сети ливневой канализации, – Адмирала Горшкова, 34, проспект Красного Знамени, 86, Нейбута, 30, Русская, 57р, Морозова, 7 и Военное Шоссе, 34а. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 20 августа, – прокомментировали в городском управлении дорог.

Подрядчиком стал В.Е. Кутищев, индивидуальный предприниматель - в сообщении подчеркнули, что он уже работал с аналогичными задачами. Напомним, ранее глава Владивостока Константин Шестаков заявил о планах заменить большую часть теплосетей города. Они изношены на 75%. В список ремонта вошли больше 30 улиц.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.