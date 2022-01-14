Реконструкция магистралей тепло- и водоснабжений во Владивостоке начнется летом

Шестаков в эфире радио "КП". Фото: Ольга КОСТЕНКО

Во Владивостоке мэр Константин Шестаков проводит пресс-конференцию с журналистами. Одной из острых тем стала замена канализационных магистрлей тепло- и водоснабжения. Глава города отметил, что реконструкция назначена уже на это лето. Это косвенно может значить, что летом Владивосток останется без воды, а транспорт - встанет в мертвом коллапсе.

- Выделим значительный объем средств и направим на обновление сетей по тепловой карте, на которой самые большие провалы. Нужно работать в унисон, чтобы это было на благо города. Силы муниципалитета могут реализовать мероприятия на X рублей и дума должна голосовать ровно за это, - сообщил Константин Владимирович.

На замечание журналистов о том, что масштабная реконструкция может вызвать проблемы перед выборами в Думу, Шестаков ответил:

- Я буду рыть, обладая пониманием фактической картины, я буду рыть.

Как уже писала "КП-Владивосток", износ сетей во Владивостоке - более 80%. В декабре прокуратура проводила проверку, так как более 120 домов оставались без теплоснабжения спустя полтора месяца со старта отопительного сезона. О том, что планируется "большой ремонт" глава приморской столицы сообщил в интервью на радио "КП" в конце 2021 года.

Недавно "плавал" участок дороги на Борисенко (засорилась канализация), а фонтан кипятка в конце декабря "порадовал" жителей Владивостока прямо на набережной Спортивной гавани. Глава города выезжал на места аварии лично.

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