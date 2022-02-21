Как в «МММ»? Специалисты рассказали, как работают новые финансовые пирамиды Приморья

Компании стоит проверять в реестре ГУ Банка России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

История из 90-х с обманутыми вкладчиками «МММ» еще не забыта, однако россияне в 21 веке также доверяют свои деньги шарлатанам. Дальневосточное управление Центробанка России выявило в 2021 году две финансовые пирамиды, действующие на территории Приморья, в том числе во Владивостоке и в Артеме.

Так, например, пирамида Senexa работала как интернет-платформа. На начальном этапе людям предлагалось три варианта якобы застрахованного вклада с доходностью от 1 до 1,9% в день. Если человек привлекал новых людей в организацию, то ставка увеличивалась до 7% в день. Другая фирма «Примари Финанс» предлагала пять видов программ инвестирования, в том числе в драгоценные камни. Вкладчикам обещали хороший доход - от 14 до 22% годовых.

Обе организации имели типичные признаки финансовых пирамид: они рекламировали свои услуги в социальных сетях, обещали нереальную прибыль, хотя даже не являлись банками и никаких учредительных документов не имели. Поощрялось привлечение новых людей в пирамиду, за это вкладчики получали бонусы. Такие заманчивые условия должны вызывать недоверие.

В прошлом году сотрудники Банка России выявили 73 «черных кредитора», промышлявших на Дальнем Востоке. Больше всего мошенников оказалось в Якутии – 24; на втором месте Приморье – 19. В Хабаровском крае выявили 11 таких фирм; в Амурской и Сахалинской областях – 7 и 4; в Камчатском крае и Магаданской области – по 3, а в Еврейской автономии – 2. Во всех случаях организации обманывали людей, прикидываясь ломбардами или микрокредитными компаниями. По страховому мошенничеству Приморье в прошлом году лидировало.

Пресс-служба Центробанка советует людям, прежде чем участвовать в сомнительных мероприятиях, проверять фирмы на сайте Банка России на легальность и отсутствие информации о ней в списке компаний с выявленными признаками незаконной деятельности.

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