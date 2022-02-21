«Пешком походите!»: умышленный поджог лишил трех приморцев дорогих велосипедов

Из-за поджога трое Приморцев лишились дорогих велосипедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцы горных велосипедов из Большого Камня разом лишились своих двухколесных любимцев, уничтоженных пожаром. Приверженцы спортивного отдыха теперь будут ходить пешком и копить на новый инвентарь из-за анонимного поджигателя.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что сразу несколько жильцов дома на улице Карла Маркса в Большом Камне остались без дорогих велосипедов, стоящих на лестничной площадке. Люди не первый раз оставляли свои транспортные средства на зиму в подъезде, рассчитывая покататься на них весной и летом.

Однажды ночью жильцы почувствовали запах гари и вышли из квартир. Увиденное буквально повергло их в шок, так как на площадке горели три велосипеда. Горожане своими силами потушили пламя, однако все велосипеды пришли в негодность.

Основной версией у пострадавших сразу же стал поджог, так как велики стояли на цементном полу и рядом не было никаких источников тепла. Во время коллективного обсуждения ситуации подозрения пали на одного из жильцов подъезда.

Ранее мужчина неоднократно выражал свое недовольство припаркованными велосипедами и ссорился с их владельцами. Он утверждал, что они мешают ему ходить, хотя другие жильцы никаких претензий по этому поводу не высказывали.

Хозяева уничтоженной огнем спортивной техники сообщили о поджоге в полицию и попросили найти виновного. Они поделились со стражами порядка своими подозрениями и оценили ущерб в более чем 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к проверке. Личность подозреваемого в поджоге устанавливается. По факту уничтожения чужого имущества из хулиганских побуждений заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Фокино задержали мужчину, который поджег на лестничной площадке детские коляски, мешающие ему ходить. Ущерб от пожара составил десятки тысяч рублей.

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