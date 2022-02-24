Приморец подпалил частный дом из-за отказа дать в долг для «продолжения банкета»

Житель Приморья поджег дом знакомых, отказавших ему в деньгах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Арсеньева предстанет перед судом за умышленный поджог частного жилого дома. Поводом к изощренной мести стали ссоры с его обитателями из-за финансовых разногласий.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что с заявлением об умышленном поджоге в полицию обратились жители одного из сел в Анучинском районе. Хозяева частного дома ночью почувствовали запах дыма и выбежали на улицу.

Их глазам представилась нерадостная картина – часть одной из стен была объята огнем, который постепенно охватывал всю постройку. К счастью, люди во время стали тушить пламя. Благодаря неравнодушным соседям, подоспевшим на помощь, пожар удалось вскоре погасить. К счастью, никто не пострадал.

Проживающие в доме супруги сразу заподозрили в поджоге знакомого, который накануне устроил скандал. Как они рассказали полицейским, во время совместного распития спиртного нетрезвый гость стал просить деньги взаймы «на жизнь», но получил отказ.

Так как лишних финансов у хозяев не оказалось, мужчина сначала стал агрессивно себя вести, а затем перешел к шантажу. Он всячески угрожал и обещал проблемы, требуя деньги для «продолжения банкета».

Пьяного вымогателя выставили на улицу, но он обещал вернуться и отомстить. Супруги не придали его словам серьезного значения и поздно вечером легли спать, но едкий запах дыма вскоре поднял их с постели.

Когда пострадавшие обратились в полицию, подозреваемого вскоре задержали. Уже на допросе 30-летний злоумышленник полностью признал свою вину и сознался, что именно он поджег частный дом в порыве злобы. О том, что кто-то мог пострадать, он вообще не думал.

Сейчас по факту умышленного поджога заведено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

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