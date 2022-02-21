Памятник географу Владимиру Арсеньеву установит во Владивостоке Музей истории Дальнего Востока

На конференции представили 3D-эскиз скульптуры. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

Во Владивостоке появится памятник легендарному этнографу, географу и археологу Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Скульптуру создаст председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, сообщили в пресс-службе Музея истории Дальнего Востока.

Как стало известно "КП-Владивосток", на конференции в рамках акции памяти, посвященной географу, директор Музея Виктор Шалай рассказал, что жители и гости Приморья могут быть причастны к созданию памятника:

- Мы объявляем акцию: все средства, полученные в ближайшие полгода за экскурсии в главном корпусе Музея и его филиалах, будут переданы на возведение памятника. Таким образом, у каждого посетителя музея, появится возможность стать соучастником создания памятника нашему легендарному земляку.

Расписание экскурсионных программ появится в ближайшие месяцы - руководство уверено, что сможет создать памятник без денег от государства. В качестве примера Шалай привел опыт создания первого на Дальнем Востоке музея.

В 1883 году со страниц газеты «Владивосток» прозвучал призыв к созданию городского музея. Идею решительно поддержали первые исследователи Уссурийского края, местные купцы и предприниматели, руководителя ряда госорганов. И создавать музей предполагалось на добровольные пожертвования горожан. 30 сентября учреждение на улице Петра Великого, 6, открылось для посетителей.

- При поддержке неравнодушных горожан памятник Чехову на улице Набережной, 10, был открыт 4 года назад. Пришло время памятника Арсеньеву, - уточнили в пресс-службе.

"КП" уже писала об установке четырехметрового памятника в честь Владимира Арсеньева. Скульптура появится в Адмиральском сквере, а финансирует установку "Центр по сохранению популяции Амурского тигра".

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.