У приморского обвинителя арестовали квартиры и машины на 13 миллионов рублей

Дамир Ниязов. Фото: принтскрин с видео VIII Канала

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника прокуратуры. Дамир Ниязов обвиняется в крупных взятках.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", солидную сумму мог получить Ниязов за ходатайство в суде за условно-досрочное освобождение одного из заключенных. Взятку хотели передать через адвоката, однако передать 1,5 миллиона рублей не вышло. Юриста Виталия Хандобина задержали в июле 2021 года силами УФСБ. Под внимание следствия попал и другой сотрудник прокуратуры Антон Чубенко, который должен был передать сумму от адвоката Ниязову.

- В качестве обеспечительной меры по уголовному делу наложен арест на квартиры фигуранта во Владивостоке и Новосибирске, а также два транспортных средства общей стоимостью более 13 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

СКР Приморья завершил расследование - дело направится в суд. Дамир Ниязов обвиняется по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на взятку в крупном размере). Максимальной санкцией может стать лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.