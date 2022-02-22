Снова "Фрегат"? Пожарные предотвратили трагедию во Владивостоке

В пожаре никто не пострадал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожарные во Владивостоке предотвратили масштабный пожар. Загорелся многоквартирный дом на Нейбута, сообщение поступило 21 февраля в 19:10 , специалисты прибыли уже через 8 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

Коридор подъезда был окутан дымом. Ликвидировать возгорание удалось быстро - пострадало всего 2 квадратных метра площади. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в жилом комплексе на Нейбута (ЖК "Фрегат") прошлой весной произошла трагедия. Из-за пожара, возникшего на 25 этаже, погибли два ребенка. Тогда специалисты не могли проехать к месту возгорания - мешали припаркованные автомобили. "КП-Владивосток" подробно рассказывала об истории.

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