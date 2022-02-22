Наркокурьер, находящийся в федеральном розыске, попался полицейским во Владивостоке

Наркокурьера с крупной партией синтетики задержали в столице Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной поход курьера за крупной партией наркотиков закончился для последнего полным фиаско. Мужчину задержали полицейские, следившие за его передвижениями по городу.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что 28-летний житель поселка Трудовое занимался распространением наркотиков через закладки на территории Владивостока. Ранее он отбывал срок за хранение и перевозку синтетики в особо крупном размере, после чего снова попал в поле зрения стражей порядка.

Выйдя на свободу, мужчина не захотел нормально работать, а решил взяться за старое. Через интернет он заказал партию запрещенных веществ и вскоре поехал забирать груз, спрятанный в тайнике. Когда наркокурьер уже возвращался домой, его задержали полицейские.

В отделении полиции во время досмотра в его сумке нашли множество увесистых свертков с порошком, который направили на экспертизу. Вскоре специалисты установили, что это мефедрон общим весом более 5 килограмм.

Также выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления. Сейчас по факту хранения и перевозки синтетики в особо крупном размере заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Уссурийсе задержали местного жителя, перевозившего полкило героина. Мужчина планировал расфасовать наркотики и сбывать их мелкими партиями через закладки.

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