Во Владивостоке на свет появилось рекордное количество малышей

Мамы малышей поблагодарили врачей роддома Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За прошедшую неделю рекордное количество детей появилось в стенах родильного дома №3 во Владивостоке. В этот раз мальчики «победили» девочек по числу. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Как стало известно, всего родился 91 малыш. Из них две двойни. Количество новорожденных мальчиков немного больше девочек: 51 и 40.

Многие мамы, которые стали пациентками роддома, поблагодарили врачей за удачные роды:

– 16 февраля родился сынок, наш третий малыш. Хочу выразить огромную благодарность персоналу роддома №3. Работают настоящие профессионалы, все дружелюбные и вежливые, очень вкусное питание. Все прошло как нельзя лучше: хотя сынок довольно крупный, роды были быстрыми.

Благодарность выразили и мужья женщин за хорошее отношение к их женам.

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